Cinque ristoranti dove mangiare bene a Sabaudia

La città delle Dune, da sempre frequentata da vip, intellettuali e tantissimi turisti, offre una varietà di locali dove mangiare ottimi piatti, dal pesce alla pizza, dalla carne ai prodotti del territorio, a Sabaudia c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta. Ecco qualche suggerimento per chi non sa dove andare.

Tra i locali più raffinati, nei quali la ristorazione è promozione e racconto del territorio, troviamo sicuramente Seguire le Botti, il ristorante della Cantina Sant’Andrea a Borgo Vodice. Con un menù che soddisfa i palati più difficili dall’antipasto fino al dolci passando per una ricca ed eccellente scelta di vini.

Poco lontano dal centro c’è Lo Zeffiro, un ristorante che offre un’ampia scelta di piatti senza dimenticare la qualità: primi di pesce come tonnarelli allo scoglio, risotti di mare, secondi da scegliere in base al pescato del giorno e tante primizie dell’agro pontino fino ad arrivare alla pizza di tipo napoletano.

In zona più periferica ma non meno curato nella location e nella qualità dei piatti c’è Sorsi e Morsi, un ristorante che propone menù di pesce e una carta dei vini ristretta ma di altissimo livello. Non per tutte le tasche.

Per chi ama la piazza e vuole rimanere al centro per poi approfittare di eventi e passeggiata al Belvedere c’è sicuramente il Civico 90, un ambiente semplice che offre un’ottima pizza napoletana e fritti sempre di qualità.

Per chi ama il pesce e desidera mangiarlo guardando il mare c’è una vasta scelta di locali, tra i migliori troviamo il Chiosco la Perla che offre un ricco menù di pesce di alta qualità, primi, secondi, fritture il tutto davvero cucinato ottimamente.