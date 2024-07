Cinque ristoranti dove mangiare bene a San Felice Circeo

San Felice Circeo è un luogo molto frequentato da turisti e vip: qui il mare è stupendo e la natura si compenetra con la storia e le tradizioni. È frequente mangiare dell’ottimo pesce e i prodotti dell’agro pontino ormai riconosciuti come eccellenze nazionali, e tanti sono i ristoranti che propongono piatti a km zero.

Ecco qualche suggerimento su dove mangiar bene nel comune in provincia di Latina.

L’osteria dei cocci di mare si trova lungo il corso di San Felice in viale Tittoni con una sala a piano terra e una splendida terrazza offre un ottimo menù di pesce dagli antipasti fino ai dolci, porzioni abbondanti e buona carta dei vini.

Leggermente fuori dal centro cittadino e precisamente a borgo Montenero, l’Antico Mulino, propone un menù prettamente di carne, soprattutto di Bufala proveniente da allevamenti propri, che coniuga ottimamente le tradizioni famigliari con le sperimentazioni più innovative.

Con una bella vista panoramica sul porto di San Felice c’è la Locanda degli artisti, ristorante di alta cucina che compensa i prezzi un po’ cari con un ottimo menù a base di pesce freschissimo e porzioni generose. Locale sempre molto frequentato, è consigliata la prenotazione.

Sempre al porto con ottima vista sul mare e i monti che vi cadono a picco, c’è la Scogliera, locale da poco rimodernato che offre menù di pesce dall’aperitivo con fritti sfiziosi fino alla cena completa. A disposizione molti fuori menù a seconda del pescato e un ottimo menù bambini.

Posto nel centro storico di San Felice, la trattoria Al Convento a conduzione famigliare propone un ottimo menù di pesce e tante attenzioni al cliente. Semplicità e tradizioni per ottima qualità dei piatti.

Questo è solo uno spunto, San Felice è davvero piena di ottimi locali in cui mangiare, non resta che provarli tutti pian piano!