Asili nido, aperte le iscrizioni per l'anno 2023-2024: tutte le informazioni

Il Comune di Latina informa che dalle 9 del 3 aprile alle 12 dell'8 maggio 2023 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 per l’ammissione agli Asili Nido Comunali. Accedendo al sito www.apservice.it/pslatina (cliccando sulla scritta Iscrizioni online) è possibile compilare la domanda on line (non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda).

Asili nido Latina, chi può fare domanda

Può essere presentata domanda di iscrizione per i bambini nati dal 01/01/2021 in poi, le cui famiglie siano residenti nel Comune di Latina.

Gli Asili Nido comunali sono aperti all’utenza dal lunedì al venerdì per 42 settimane l’anno, con sospensione dell’attività nel periodo natalizio, pasquale ed estivo. Nella giornata del sabato non è prevista la frequenza dei bambini.

La famiglia può richiedere all’atto dell’iscrizione l’orario 7,40 - 14,10 oppure 7,40 - 17,20 presso:

Asilo Nido Babylandia via Bachelet

Asilo Nido Piccolo Mondo via degli Aurunci

Asilo Nido Il Trenino via della Stazione

Asilo Nido Piccolo Principe via Aniene

Asilo Nido La Giostra via Gran Sasso

Asilo Nido Allegra Brigata via Budapest

L’orario pomeridiano è consentito solo alle famiglie in cui entrambi i genitori abbiano impegni lavorativi anche pomeridiani e verranno assegnati in base alla disponibilità dei posti in ciascun Nido. Si precisa che gli Asili Nido Convenzionati possono essere indicati solo come seconda scelta. L’assegnazione al Nido Convenzionato avverrà in base al numero dei posti stabiliti dal Comune e in ordine di graduatoria.

Come fare domanda

Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale dovrà accedere al sito www.apservice.it/pslatina (cliccando sulla scritta Iscrizioni online) compilare la domanda on line. Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda. Nella domanda vanno indicati l’Asilo Nido comunale prescelto ed un altro Asilo Nido in alternativa e l’orario prescelti.

Il genitore è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità penale e amministrativa: la residenza, la situazione familiare e lavorativa specificando il tipo di contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato o altro) la sede di lavoro completa di luogo e indirizzo o studio per gli studenti e l’orario di lavoro (allegare documentazione).

Nella domanda va inoltre dichiarato l’ ISEE ordinario (in caso di genitori coniugati e/o conviventi) o l’ISEE minorenni (in caso di genitori non coniugati e/o non conviventi) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Se, a seguito di controlli da parte dell’Ufficio, si dovesse riscontrare la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici ottenuti (posto in graduatoria, retta, diritto del bambino alla frequenza, ecc.) e incorre nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Le graduatorie

Alla scadenza dell'8 maggio seguirà la graduatoria che verrà definita sommando i punteggi relativi alla situazione familiare e all’indicatore ISEE. All’interno di

ciascun fascia di punteggio, le domande vengono ordinate favorendo gli ISEE più bassi. Per la compilazione delle graduatorie, alle domande d’ammissione viene assegnato un punteggio rispetto alla situazione socio familiare secondo determinati criteri.

Tutti i dettagli su iscrizioni, punteggi e criteri sono consultabili a questo link.

Asili nido comunali, open day

Gli Asili Nido comunali saranno aperti per gli Open Day nei seguenti giorni e orari:

Piccolo Mondo Via degli Aurunci tel 0773/241387 giorni 13, 19 e 26 aprile dalle 15.00 alle 17.00

Il Trenino Via della Stazione Latina Scalo tel 0773/630240 giorni 7, 11 e 24 aprile dalle 10.00 alle 12.00

Babylandia Via Bachelet tel 0773/621388 giorni 29 aprile e 6 maggio dalle 10.00 alle 12.00

Allegra Brigata Via Budapest tel 0773/620868 giorni 21, 27 aprile dalle 16.00 alle 18.00 e 6 maggio dalle 10.00 alle 12.00

Piccolo Principe Via Aniene tel 0773/691242 giorni 21, 27 aprile dalle 16.00 alle 18.00 e 6 maggio dalle 10.00 alle 12.00

La Giostra Via Gran Sasso d’Italia tel 0773/4874002 giorni 21, 27 aprile dalle 16.00 alle 18.00 e 6 maggio dalle 10.00 alle 12.00

I genitori interessati dovranno prendere un appuntamento telefonico comunicando il giorno e orario prescelto.