Andare a Ponza: orari e costi di traghetti e aliscafi

Che sia per una gita fuori porta o una vacanza vera e propria l’isola di Ponza è una meta da visitare assolutamente, non solo per la bellezza delle spiagge e il mare incontaminato, ma per le ricchezze storico-artistiche, l’ottimo cibo e le tante attività da svolgere.

Come arrivare a Ponza

Soprattutto nella stagione estiva arrivare a Ponza è molto semplice ci sono aliscafi e traghetti che vanno e vengono ogni giorno da diversi punti della provincia di Latina e non solo, nei mesi di luglio e agosto il numero delle corse giornaliere aumenta. Ci sono partenze da San Felice Circeo, Formia, Terracina e da Anzio con diverse compagnie come Laziomar che propone traghetti da Formia e Anzio, Vetor per gli aliscafi da Anzio, Navigazione Libera per partire da Terracina e Pontina Navigazione per partire da San Felice.

Per ciascuna compagnia è sempre meglio controllare al momento dell’acquisto dei biglietti se è compresa o meno la tassa di sbarco, i costi del trasporto di bagagli, auto e animali. Considerando che gli orari e l’effettivo svolgimento delle corse sono sempre legate alle condizioni del mare e del vento è sempre bene chiamare in biglietteria prima di partire per non incorrere in brutte sorprese.

Partire da Formia

La città di Formia è senz’altro quella che offre un maggior numero di corse. Laziomar ha una flotta di ben cinque imbarcazioni che effettuano ben quattro corse giornaliere di andata e ritorno durante la settimana e cinque nel week end. Il costo della tratta da giugno a ottobre per gli adulti è di € 17.90 e per i bambini (dai 4 ai 12 anni) è di € 9.00, per gli infanti (sotto i 4 anni) la tratta è gratuita. Per l’Unità veloce (che imbarca solo passeggeri) il costo è di € 26,50 per gli adulti, di € 13.30 per i bambini dai 4 ai 12 anni e gratuito per i bambini sotto i 4 anni. Per informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate si consiglia di consultare il sito di Laziomar o quello della Pro Loco di Ponza.

Partire da Anzio

Da Anzio partono sia una Unità Veloce della Laziomar che gli aliscafi della Vetor.

Laziomar per il periodo dal 31 maggio al 29 settembre propone una corsa di andata e una di ritorno al giorno che si raddoppiano il venerdì e la domenica. Il costo per gli adulti è di € 24.40, per i bambini dai 4 ai 12 anni di € 12.20 per i più piccini, sotto i 4 anni la corsa è gratuita.

Vetor propone al pubblico una media di tre corse al giorno nel mese di giugno che si intensificano a luglio e agosto arrivando anche a cinque corse al giorno all’andata e cinque al ritorno nei fine settimana. Il costo delle corse è durante la settimana di € 36.00 per gli adulti, € 18.00 per i bambini (4-12 anni), gratuito sotto i 4 anni, tariffa di € 23.00 per i residenti a Ponza, nel fine settimana il biglietto per gli adulti ha un costo di € 46.00, gli altri rimangono invariati. La durata della corsa è circa di 1 ora e 15 minuti. Per informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate si consiglia di consultare il sito di Laziomar, quello di Vetor o della Pro Loco di Ponza.

Partire da Terracina

Quest’anno chi volesse partire da Terracina per raggiungere Ponza deve rivolgersi alla Navigazione Libera del Golfo che propone delle corse in aliscafo per raggiungere l’isola, un’andata e ritorno dal martedì al giovedì, doppia corsa il sabato e il lunedì e tripla il venerdì e la domenica per facilitare chi vuole passare il fine settimana a Ponza. Le tariffe dal 1° al 30 e dal 16 al 30 settembre sono di € 23.50 per gli adulti e € 13.50 per i bambini. Dal 1° luglio al 15 settembre sono di € 26.50 per gli adulti e di € 15.50 per i bambini. La durata della corsa è circa 55 minuti. Per informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate si consiglia di consultare il sito della Pro Loco di Ponza.

Partire da San Felice

È una la corsa giornaliera che unisce San Felice Circeo a Ponza e la propone la Pontina Navigazione con un aliscafo che raggiunge l’isola in circa 60 minuti. Per questa estate le partenze saranno: nel mese di giugno il 15 e 16, il 22 e 23, 29 e 30 più il 1° luglio, poi dal 6 luglio all’8 settembre saranno giornaliere, andata alle ore 8.50 e ritorno alle 18.00. Il costo di una tratta per gli adulti è di € 30.00 per i bambini dai 3 ai 12 anni è di € 15.00, gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Le tariffe sono comprensive di tassa di sbarco. Per informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate si consiglia di consultare il sito CirceoPonza e della Pro Loco di Ponza.