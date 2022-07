Traghetti per Ventotene: partenze, biglietti e durata del viaggio

L'isola di Ventotene è la più a sud delle isole pontine. Una perla della nostra regione, isola ancora selvaggia ma abitata, ricca di hotel e ristoranti, che regala un mare cristallino, delle spiagge meravigliose e una storia antichissima i cui resti sono tuttora visibili.

Un weekend o una vacanza più lunga a Ventotene vale sicuramente il viaggio. Ma come si raggiunge l'isola pontina? Le soluzioni sono tre: prendere una barca privata, magari organizzando un tour delle isole, oppure prendere il traghetto o l'aliscafo. Il primo permette anche l'imbarco dell'auto, mentre il secondo trasporta soltanto i passeggeri.

Dove prendere il traghetto per Ventotene

I porti di imbarco per Ventotene sono:

Formia

Terracina

Ischia

Napoli

Ponza

Quanto ci vuole per arrivare a Ventotene

Formia – Ventotene: 2 ore in traghetto, 1 ora in aliscafo

Terracina – Ventotene: 2 ore in traghetto, 1 ora in aliscafo

Napoli – Ventotene: 1 ora e 50 minuti in aliscafo

Ischia – Ventotene: 1 ora e 50 minuti circa in aliscafo

Ponza-Ventotene: 45 minuti di traghetto

Nel periodo estivo, il collegamento Terracina – Ventotene è garantito da due corse settimanali, una di mercoledì e una di giovedì (in inverno e in autunno è garantita una sola corsa settimanale sulla tratta Terracina – Ventotene.

Quanto costa il traghetto per Ventotene

I prezzi variano a seconda della stagione, delle compagnie di navigazione e della scelta tra traghetto o aliscafo. Come riporta il sito arcipelagoponziano.it, la tratta Formia-Ventotene ha un costo di circa 12 euro per il biglietto intero e 6 euro il ridotto (dai 4 ai 12 anni). Il prezzo per il trasporto mezzi, varia a seconda delle dimensioni: da 33,60 a 49,50 euro per le auto e per le moto da 16,80 a 20 euro.

L’unità veloce ha un ticket ordinario di 17,90, il ridotto per i passeggeri da 2 a 12 anni è di 9 euro; da 0 a 2 anni è gratis.

Come raggiungere i porti di partenza per Ponza

In auto: Terracina, Formia e Napoli; sono tutte e tre raggiungibili facilmente con strade provinciali ed autostrade.

In treno: i porti di partenza per Ventotene collegati con la ferrovia sono Formia e Napoli

In aereo: gli aereoporti più vicini a Ventotene sono Roma e Napoli.