Andare a Ventotene: gli orari e le tariffe dei traghetti

L’isola di Ventotene è un gioiellino tra le isole pontine, un paradiso naturale da godere per le splendide spiagge e da visitare per le sue caratteristiche bellezze naturali e storico-artistiche. Anche per chi è già a Ponza e vuole passare qualche giorno a Ventotene, che sia per la gita di un giorno, una toccata e fuga nel week end o per una vacanza vera e propria, ecco come raggiungere l’isola.

Come arrivare a Ventotene

Durante la stagione estiva ci sono diversi traghetti e aliscafi che raggiungono Ventotene partendo dal porto di Formia. È possibile raggiungere Ventotene anche dall’isola di Ponza. Al momento dell’acquisto del biglietto è sempre bene controllare se è compresa o meno la tassa di sbarco, i costi del trasporto di bagagli, auto e animali. Va anche considerato che lo svolgimento delle corse è sempre legato alle condizioni meteo ed è sempre consigliato chiedere in biglietteria prima di partire per non incorrere in brutte sorprese.

Partire da Formia

Grazie alla compagnia Laziomar, la città di Formia è ben collegata a Ventotene dal 1 giugno al 15 settembre per esempio ci sono ben tre corse giornaliere, che diventano quattro il venerdì e la domenica, all’andata e lo stesso numero per il ritorno. Sono collegamenti che rimangono per tutto l’anno, sebbene in autunno e in inverno ci siano meno corse.

Il costo della tratta da giugno a ottobre per gli adulti è di € 14.70 e per i bambini (dai 4 ai 12 anni) è di € 7.40, per gli infanti (sotto i 4 anni) la tratta è gratuita. Per l’Unità veloce (che imbarca solo passeggeri) il costo è di € 21.40 per gli adulti, di € 10.70 per i bambini dai 4 ai 12 anni e gratuito per i bambini sotto i 4 anni. Per informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate si consiglia di consultare il sito di Laziomar.

Da Ponza a Ventotene

La Snav offre un servizio di collegamento tra l’isola di Ponza e quella di Ventotene, all’interno della tratta Napoli-Isole Pontine, con corse di andata e di ritorno il sabato e la domenica con partenza alle 11.15 e alle 18.30 dal venerdì alla domenica. Il ritorno è previsto il sabato e domenica alle 10.15 e dal venerdì alla domenica alle 17.15. Per raggiungere Ventotene da Ponza ci vogliono circa tre quarti d’ora. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Snav.