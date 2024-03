Lifenet Healthcare rinnova la partnership con Aprilia Racing

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Ancora insieme per la stagione 2024. È stato rinnovato l’accordo di collaborazione tra il gruppo sanitario Lifenet Healthcare, di cui fanno parte l'Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale e l'Ospedale Città di Aprilia, e Aprilia Racing, il team ufficiale della Casa di Noale impegnato nel campionato mondiale di MotoGP.

Lifenet Healthcare, che oggi impiega più di 2.000 persone, è un network di tredici strutture ospedaliere ed ambulatoriali tra Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Grazie a questa partnership, il team ufficiale Aprilia Racing sarà anche quest’anno l’unica scuderia in griglia ad avere a disposizione in tutti i week end di gara del campionato uno staff altamente specializzato di medici e fisioterapisti, pronti a intervenire su piloti, tecnici, meccanici e ingegneri per qualsiasi necessità sanitaria, occupandosi di prevenzione, monitoraggio della salute, diagnosi e terapia medica. A guidare la squadra di medici e professionisti sarà ancora il dottor Franco Perona, chief medical officer di Lifenet Healthcare. A riprova della collaborazione, il logo ufficiale di Lifenet Healthcare, per l’occasione declinato come “Lifenet.it”, sarà presente sulla nuova livrea della moto, in corrispondenza della forcella anteriore, nonché sulle tute dei piloti e sulle divise ufficiali del team Aprilia.

“Siamo molto felici di annunciare il rinnovo della partnership con Aprilia Racing anche per la stagione 2024 – ha dichiarato Nicola Bedin, amministratore delegato Lifenet –. L’anno scorso abbiamo condiviso un percorso di crescita, siamo certi che quanto abbiamo imparato sarà un valore aggiunto nel proseguimento del nostro lavoro, fuori e dentro i circuiti”. “Fin dal nostro primo incontro con Nicola Bedin, amministratore delegato di Lifenet, abbiamo condiviso gli stessi obiettivi, tra cui la passione e la ricerca dell'eccellenza– ha dichiarato Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing -. Il primo anno insieme è stato decisamente positivo per la squadra che si è sentita più protetta in un campionato che offre alti livelli di tensione e ritmi sempre più frenetici. Lifenet offre un servizio healthcare di eccellenza e siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con loro”. “Non vediamo l’ora di ripartire alla volta dei circuiti di tutto il mondo – ha assicurato Franco Perona, CMO Lifenet – Siamo già pronti a entrare di nuovo nel paddock e dare il nostro contributo per il successo dell’Aprilia. La vittoria di Aleix Espargarò a Silverstone è stata una delle esperienze più belle della mia carriera professionale; abbiamo visto la grande competenza del team Aprilia Racing, e saremo al loro fianco per continuare a raggiungere risultati importanti”.