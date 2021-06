Lisa Tibaldi Grassi relatrice alla tavola rotonda "L’energia delle donne a Priverno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Il prossimo 25 e 26 giugno, il quinto appuntamento del progetto “Con Maria. In cammino con l'Arte, la Bellezza e la Cultura nel Lazio”, promosso dall’Assessorato Agricoltura e Pari Opportunità della Regione Lazio e curato dal Progetto ABC Lazio, sarà ospitato presso il Borgo dell’Abbazia di Fossanova-Priverno in collaborazione con il Comune di Priverno. Un progetto che mette in relazione tre percorsi: il primo, di tipo spirituale, sulle tracce della Madonna nel bellissimo territorio del Lazio; il secondo, sulla parità di genere e sul ruolo delle donne nella società; e infine un terzo sulla salute delle donne.

Un calendario di incontri e di confronto, anche artistico e culturale che sabato 26 giugno alle ore 18.00 culminerà con la Tavola Rotonda” L’Energia delle Donne”, presso l’Ex Infermeria dei Conversi nel Borgo di Fossanova- Priverno, alla quale parteciperanno realtà istituzionali ed imprenditoriali di particolare rilevanza nella regione. In qualità di relatrice, per il secondo anno consecutivo, sarà presente Lisa Tibaldi Grassi, Ceo, Founder & Creative Director della start-up di accessori moda ecosostenibili Lisa Tibaldi Terra Mia, che quest’anno presenterà un nuovo progetto esclusivo, legato proprio alla città di Priverno e ai suoi Musei Archeologici.

Una piccola anticipazione sulla nuova linea di accessori moda e home design che prenderà il nome proprio di “Privernum collection”, ispirata al ricco patrimonio artistico e archeologico custodito all’interno delle due sedi museali e nel parco archeologico di Priverno. Il lancio ufficiale del brand “Privernum collection” avverrà il prossimo 7 luglio, presso l'Auditorium Santa Chiara in occasione dell'opening della mostra realizzata dai Musei Archeologici di Priverno: "Mettiamoci la firma. Entra in scena il Marchio!". Alla Tavola Rotonda, che sarà moderata dalla giornalista Silvia Vecchi di Lazio TV, parteciperanno, per le istituzioni: Enrica Onorati, Assessora Agricoltura e Pari Opportunità Regione Lazio, e Sonia Quatrociocche, Assessora Pari Opportunità e Democrazia Partecipata Comune di Priverno. In qualità di relatrici, oltre a Lisa Tibaldi Grassi parteciperanno: Silvia Cavalli, Direttrice Asl Latina, Alessia Gasbarroni, Delegata Coni Latina; Francesca Innocenti, Presidente Associazione Donna Lilith Aps e Lucia Iannotta, imprenditrice olivicola. A chiusura delle due giornate, tutte al femminile e dedicate alla donna, ci sarà lo spettacolo ODISSEA PENELOPE con Iaia Forte, che, attraverso la narrazione da parte di Penelope, nella drammaturgia di Giuseppe Argirò, ripercorre le tappe salienti del viaggio di Ulisse. Lo spettacolo è gratuito, ad ingresso contingentato, solo su prenotazione al numero 333-1962283.