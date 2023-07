Cgil: “Soddisfazione per la riuscita dello sciopero dei metalmeccanici nelle province di Frosinone e Latina”

Il segretario generale della Cgil Frosinone Latina Giuseppe Massafra ha espresso grande soddisfazione per l'ottima riuscita dello sciopero dei lavoratori metalmeccanici, in particolare nel comprensorio del Lazio meridionale. “Certamente le rivendicazioni di categoria sono rivendicazioni importanti, non solo contrattuali ma politiche e che sono rivolte – al di la delle aziende – direttamente al governo. Occupazione, investimenti, sostenibilità, ma soprattutto la richiesta non più rinviabile dell'apertura di un tavolo di confronto sulle politiche industriali del nostro Paese, sugli investimenti pubblici e privati, sulla reindustrializzazione delle aree di crisi, sull'uso delle risorse del Pnrr per lo sviluppo del settore metalmeccanico.

Per questo lo sciopero di questi giorni - e la sua straordinaria riuscita - ha un valore enorme ed è l'ennesimo segnale che le persone, i lavoratori, il sindacato, la Cgil hanno inviato al governo in questi mesi che, nostro malgrado, finora ci hanno visti sempre inascoltati. Le mobilitazioni che la Cgil ha messo e sta mettendo in campo vanno tutte in questa direzione e lo sciopero – in quest'ottica - rappresenta la voce dei lavoratori e del mondo del lavoro e non solo. C’è una situazione di malessere estremamente preoccupante che deve essere affrontata con riforme serie e non con la propaganda, per questo se non si dovesse manifestare la volontà di intervento e di confronto da parte del governo, non è da escludere anche la proclamazione di uno sciopero generale”.

Così si è espresso il segretario generale della Camera del Lavoro di Frosinone e Latina.