Meteo Latina: ancora piogge e possibili temporali: nuova allerta gialla della Protezione Civile

Dopo la tregua della giornata di ieri, e come era stato anticipato dagli esperti, la provincia di Latina, come anche il resto del Lazio, saranno colpiti in questi giorni da una nuova ondata di maltempo. La pioggia è tornata a scendere già nella giornata di oggi e per quella di domani, mercoledì 14 dicembre, è prevista una nuova allerta meteo.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani e per le successive 9-12 ore si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su tutta la regione”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica da domani su tutto il Lazio (tabella in basso).

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda Latina, secondo quanto previsto dagli esperti di 3bmeteo.com, per domani si attendono “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio". La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C.

Meteo Lazio: le previsioni