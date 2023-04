Meteo: “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio”. Nuova allerta gialla

La primavera fatica a sbocciare e il maltempo non dà tregua neanche alla provincia di Latina. Ancora precipitazioni sono previste, in questo aprile decisamente piovoso, dagli esperti non solo nel territorio pontino ma anche in tutto il resto del Lazio.

In queste ore dalla Protezione civile regionale è stata quindi emanata una nuova allerta meteo. Nel documento viene riportata la previsione di “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio”.

E il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio con validità dal pomeriggio di lunedì 17 aprile e per le successive 6 ore e dal pomeriggio di domani, martedì 18 aprile, e per le successive 6 ore (come si vede dalla tabella in basso).

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda nello specifico Latina, gli esperti di 3bmeteo.com per domani si prevedono “cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge”, con “graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata”. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C.