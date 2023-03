Allerta meteo per venerdì 10 marzo: forte vento e possibili mareggiate lungo le coste

Un bollettino di allerta meteo è stato diramato dall'agenzia regionale di protezione civile per la giornata del 10 marzo. Nell'avviso di avverse condizioni meteorologiche viene riportata per la provincia di Latina una allerta arancione per vento e una gialla per ordinaria criticità idrogeologica.

In particolare, dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono forti raffiche di vento fino a burrasca che colpiranno in particolare i settori costieri, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Sono inoltre previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali e meridionali con quantitativi cumulati da deboli moderati.

Gli enti interessati sono stati dunque invitati ad adottare tutti gli adempimenti di competenza e ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di protezione civile.