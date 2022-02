Maltempo, allerta meteo per il vento: variazioni nei collegamenti via mare con le isole

Un peggioramento delle condizioni meteo è previsto per la giornata di oggi, lunedì 21 febbraio, anche a Latina e nella provincia pontina.

La Protezione Civile regionale ha emanato un allerta meteo per il forte vento valida a partire dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 24-36 ore. L’avviso di condizioni meteo avverse si è reso necessario a causa dei “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte lungo i crinali montuosi” che si prevedono.

Ripercussioni del maltempo si stanno registrando sui collegamenti marittimi con le isole pontine. Come fanno sapere da Astral Infomobilità, variazioni sono previste per alcune corse Laziomar di oggi: per la corsa Ventotene - Formia delle 15 è stata anticipa la partenza alle 12, mentre per la Ponza-Formia delle 14.30 la partenza è stata alle 10.45.