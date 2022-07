Caldo, un altro fine settimana di fuoco in provincia: Latina tra le città più bollenti d’Italia

Entra nel vivo l’ondata di calore che i questi giorni sta colpendo anche la provincia di Latina. Quello che ci attende sarà un vero e proprio fine settimana di fuoco con le temperature che, come annunciato già dagli esperti nei giorni scorsi, potrebbero sfiorare anche i 40 gradi.

Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da oggi, venerdì 22 luglio, e fino a domenica saranno altre tre giornate da bollino rosso, con livello di allerta 3, quello più alto che indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Latina sarà ancora una volta tra le città più bollenti d'Italia con le temperature massime percepite che potranno arrivare anche fino a 39 gradi. Sono altre 15, poi, oggi e domani le città con bollino rosso in tutto il Paese (Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo) a cui se ne aggiungono altre tre domenica (Civitavecchia, Pescara e Venezia).

Proprio nei giorni scorsi anche i medici hanno lanciato l’allarme per gli effetti sui cittadini della provincia di Latina delle alte temperature di questi giorni. “Il caldo record che ha investito Latina rappresenta un serio pericolo per la salute umana, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti” hanno spiegato i medici della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che hanno anche illustrato quali sono i principali disturbi legati al caldo e diffuso una guida con alcuni consigli utili (qui per leggere la notizia).

Meteo Latina, le previsioni per il weekend

Bel tempo dunque per tutto il fine settimana a Latina. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, oggi e domani i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata mentre per domenica si prevede sole splendente per l'intera giornata; le temperature massime saliranno leggermente tra il 23 e il 24 luglio, mentre le minime saranno stabili intorno ai 23 gradi.