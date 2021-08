Il caldo ha le ore contate anche a Latina, arriva l’atteso calo delle temperature. Le previsioni

Il caldo ha le ore contate anche a Latina e nella provincia pontina. Le temperature bollenti e l’afa che per giorni hanno tenuto nella morsa anche il territorio pontino, sembrano destinati ad allentare la presa. Già nei gironi scorsi gli esperti avevano annunciato un calo termico già per l’inizio di questa settimana. “L’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa smorzeranno finalmente questa rovente ondata di caldo con massime che entro metà settimana perderanno localmente anche 8/10°C. Entro martedì il calo termico interesserà il Nord e il Centro e da mercoledì anche il Sud, specie peninsulare” hanno spiegato gli esperti di 3bmeteo.com.

Un calo termico che, dopo il fine settimana da bollino rosso, interesserà anche Latina e la provincia pontina. Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso nella mattinata dal Ministero della Salute, oggi, lunedì 16 agosto, si prevede un livello di allerta 1 a Latina, quello che viene contraddistinto dal bollino giallo, mentre per domani e dopodomani (ma il bollettino potrebbe anche subire delle variazioni) si scenderà a bollino verde.

Le previsioni a Latina

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, quella di oggi sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; nubi sparse alternate a schiarite si prevedo invece per l'intera giornata di domani, martedì 17 agosto, quando ci sarà un primo calo delle temperature, confermato anche il giorno successivo quando i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi.