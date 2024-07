Latina tra le 5 città più calde: temperature oltre i 35°C, due giornate da bollino arancione

Come era stato annunciato torna il grande caldo. Sull’Italia e più nello specifico anche nella provincia pontina. Latina in particolare domani, martedì 9 luglio, sarà una delle cinque città più calde tra le 27 che vengono quotidianamente monitorate dal Ministero della Salute.

E’ previsto infatti il bollino arancione, l’allerta di livello 2 - ovvero condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili -, a Latina, Roma, Frosinone, Perugia, Rieti. E secondo quanto previsto dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore mercoledì le città "bollenti" aumenteranno a 13; tanti saranno i capoluoghi con allerta 2, vale a dire Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Per quanto riguarda Latina nel dettaglio, come riportato dal bollettino con riferimento alle prossime due giornate di martedì 9 e mercoledì 10 luglio, le temperature massime toccheranno anche i 36°C (saranno invece 38 i gradi percepiti).

I livelli di allerta da verde a rosso

Ricordiamo che i livelli vanno da 0 a 3: il più basso, identificato con il colore verde, è assegnato quando le condizioni meteorologiche non rappresentano un rischio per la popolazione vulnerabile, l'1 (giallo) rappresenta uno stato di pre-allerta per i servizi sanitari, il 2 (arancione) fa scattare il sistema di prevenzione poiché le temperature sono elevate e le condizioni meteorologiche possono rappresentare un rischio, mentre con il livello 3 (rosso) si parla di "ondata di calore", quindi temperature molto elevate e condizioni meteo di sicuro danno per i più vulnerabili.