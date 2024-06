Il caldo fa sul serio: da bollino arancione a rosso, tre giorni di “fuoco” a Latina

Come anticipato, saranno tre giorni di “fuoco” quelli che si appresta a vivere anche la città di Latina. Si fanno infatti sentire anche nel territorio pontino gli effetti dell’anticiclone africano che ha innescato dall’inizio di questa settimana una nuova ondata di calore che ha colpito il nostro Paese.

Il picco, sulla base di quanto annunciato dagli esperti, è atteso per la giornata di venerdì 21 luglio. E infatti, secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso questa mattina dal Ministero della Salute, è prevista l’allerta massima a Latina con il bollino rosso, il primo della stagione estiva.

Come si vede dalla tabella in basso le temperature, percepite, potranno arrivare a sfiorare i 40°C. Il livello 3 di allerta, nello specifico, indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”. Venerdì saranno 8 le città da bollino rosso in tutta Italia.

Per oggi e domani, mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, invece l’allerta sarà di livello 2, il cosiddetto bollino arancione, che indica “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”. Le temperature massime sono annunciate intorno ai 34°C che potranno salire a 36°C e a 37°C per le percepite. La stessa condizioni di livello di allerta 2 è prevista domani in 15 città italiane, mentre solo Perugia sarà da bollino rosso.