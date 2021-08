Caldo: bollino rosso a Latina, le temperature sfiorano i 40 gradi. I consigli da seguire

“Lucifero”, l’anticiclone africano che in questa settimana di Ferragosto si sta abbattendo sulla penisola italiana, si sta facendo sentire anche a Latina e nella provincia pontina. Questi sono stati definiti dagli esperti come i giorni più caldi di tutta l’estate e secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore, sarà bollino rosso da oggi 11 agosto e per i prossimi tre giorni anche a Latina, come in buona parte del Lazio, con le temperature che arriveranno a sfiorare i 40 gradi (39 quelli percepiti).

Come viene spiegato sullo stesso sito del Ministero della Salute, il bollino rosso, cioè il livello tre di allerta, il massimo, indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.

Per questo, proprio per affrontare queste che sono le giornate più calde, anche la Asl di Latina ha indicato quelli che sono i giusti comportamenti da tenere e quali sono invece le cose da non fare.

Cose da fare per difendersi dal caldo:

1. seguire il meteo per sapere quando sono previste le temperature più alte.

2. indossare cappello e occhiali da sole quando si esce.

3. indossare indumenti leggeri e comodi, di colori chiari e fibre naturali.

4. portare sempre con sé una bottiglia d'acqua.

5. bere molta acqua (almeno 2 litri al giorno).

6. lavarsi polsi e fronte con acqua fresca.

7. fare pasti leggeri.

8. consumare molta frutta e verdura.

9. chiudere le imposte nelle ore calde.

10. fare di frequente docce o bagni con acqua tiepida.

Cose da non fare quando fa caldo:

1. uscire nelle ore più calde.

2. esporsi in modo prolungato al sole.

3. bere alcolici, cibi o bevande molto fredde.

4. mangiare cibi molto caldi.

5. indossare vestiti di fibre sintetiche o di seta.

6. assumere integratori senza consultare il medico.

7. usare fornelli e forno durante le ore calde.

8. lasciare bambini, anziani o animali all'interno dell'automobile.

9. indirizzare ventilatori o condizionatori direttamente sul corpo.

10. evitare di bere alcolici o bevande troppo fredde.