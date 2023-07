Caldo e afa a Latina, sarà un altro fine settimana “di fuoco”: l’allerta resta massima

Sarà un altro fine settimana di “fuoco” quello che attende Latina e la provincia pontina. Si conclude così quella che dagli esperti è stata definita la settimana più calda dell’estate con il picco che è stato toccato nella giornata di martedì 18 luglio. “L'ondata di caldo che ha interessato buona parte d'Italia tutto può definirsi fuorché normale o ancora peggio 'classica dell'estate', come si è avuto modo in più occasioni di leggere o sentire” ha infatti dichiarato Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com proprio in riferimento alla giornata di martedì.

Tornando al fine settimana, resta massima l’allerta Latina: quelli di oggi, venerdì 21 luglio, domani, sabato 22, e domenica 23 luglio, saranno infatti tre giorni ancora contrassegnati con il bollino rosso. A dirlo il bollettino sulle ondate di calore di oggi del Ministero della Salute; le temperature percepite, come si vede dalla tabella in basso, sfioreranno ancora i 40 gradi. L’allerta 3, lo ricordiamo, indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”.

E non andrà di certo meglio nel resto del Lazio; allerta massima è prevista infatti in tutte e quattro le altre province. Mentre invece sarà un’Italia divisa a metà: da un lato il Nord, nella morsa del maltempo, dall'altra il Centro-Sud, alle prese con l'ondata di calore che in alcune zone porterà le temperature ben oltre i 40 gradi. Nel weekend saranno 18, delle 27 monitorate, le città con il bollino rosso, mentre il livello di allerta scenderà a 1 (bollino verde) con 3 giorni di tregua dall'afa a Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, tutte con bollino verde.