Caldo a Latina, fine settimana da bollino giallo: temperature anche sopra i 35 gradi

Colpirà anche la provincia di Latina l’anticiclone africano che dal weekend porrà le basi per una intensa ondata di caldo che potrebbe durare buona parte della prossima settimana in tutto il Paese. Con conseguente aumento delle temperature.

Già nel weekend si potranno avere i “primi picchi di 36-38°C al centrosud se non superiori su Sicilia e Sardegna, mentre nella prossima settimana picchi di 38-40°C si potranno registrare sulle zone interne del centrosud, se non punte localmente superiori al sud e sulle isole - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com -. Qualche grado in meno invece sulle coste grazie alle brezze marine, nonché al nord dove comunque si potranno superare punte di 35°C. Il tutto esaltato da condizioni talora afose che renderanno il caldo ancor meno sopportabile, in particolare in Pianura Padana, lungo le coste e in generale nei grandi centri urbani, dove si soffrirà anche di notte. Le temperature minime notturne infatti subiranno inevitabilmente un rialzo, tanto che soprattutto la prossima settimana potremmo assistere alle cosiddette 'notti tropicali', ossia nottate in cui le temperature non scendono sotto i 23-24°C, questo in particolare su aree costiere e grandi città”.

Bollino giallo nel fine settimana

E questo secondo di luglio sarà un fine settimana da bolino giallo nel territorio pontino con le temperature che supereranno anche i 35 gradi, come prevede l’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso oggi dal Ministero dell’Interno (come si vede nella foto in basso).

Bel tempo, dunque, con sole splendente per tutte e due le giornate di sabato 8 e domenica 9 luglio si attendono su Latina, come prevedono gli esperti di 3bmeteo.com. Domenica la temperatura massima potrà raggiungere anche i 36°C, 23°C invece per la minima.