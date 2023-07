Nella morsa del caldo, ancora allerta massima a Latina: fine settimana da bollino rosso

Ancora bollino rosso a Latina. Sara un weekend con allerta tre, quella di livello massimo, per il caldo. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore della settimana che è stato diffuso oggi, venerdì 14 luglio, dal Ministero della Salute.

Non migliora la situazione dunque, che anzi potrebbe peggiorare all’inizio della prossima settimana quando è previsto un ulteriore aumento delle temperature. Intanto a Latina, come si vede dal bollettino, nel pomeriggio di domenica 16 luglio le temperature percepite potranno raggiungere anche i 39°C.

Ma la situazione non sarà certo migliore nel resto del Lazio. In tutte le altre quattro province - Frosinone, Rieri, Roma e Viterbo - sarà un fine settimana da bollino rosso. Secondo quanto annunciano gli esperti di 3bmeteo.com, “nel corso del weekend è previsto un progressivo rinforzo dell'anticiclone africano, con tempo stabile e caldo intenso; temperature massime sin verso i 37-39°C nell'entroterra. Caldo in ulteriore intensificazione ad inizio della nuova settimana, quando si raggiungeranno picchi di 42-43°C nell'entroterra, specie tra Lazio, Umbria e bassa Toscana. Temperature più contenute lungo le aree costiere, entro i 34-36°C, ma con valori di umidità molto elevati e afa alle stelle. Nelle ore serali e notturne elevata sensazione di afa anche nei grandi centri urbani”.

Il vademecum della Regione Lazio

Anche la Regione mette in allerta i cittadini in vista dell’arrivo del nuovo anticiclone che si prepara a investire il Lazio già da domani e in modo critico per l’inizio della prossima settimana, quando Caronte prenderà il posto di Cerbero. In tutta la regione dal 1° luglio è operativo il Piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su e a quelle con particolari patologie. “La copertura assistenziale è assicurata dai medici di medicina generale che hanno aderito al Piano di sorveglianza per affrontare l'emergenza caldo - ricorda la Regione -; ciascun soggetto a rischio è inserito nel programma attraverso una scheda personale".

Per fronteggiare questa emergenza caldo è importante:

- seguire comportamenti e misure per limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione;

- aiutare le persone più fragili (anziani, neonati, donne in gravidanza) e a rischio (malati cronici o chi sta facendo cure particolari) a proteggersi;

- rimanere sempre in contatto con gli anziani che vivono da soli;

- consultare costantemente il proprio medico in caso di particolari patologie o cure;

- chi è al mare deve fare sempre attenzione agli orari, soprattutto con bambini molto piccoli, per evitare colpi di calore;

- ai primi sintomi di un colpo di calore (sete intensa, mal di testa, crampi muscolari, senso di nausea, inappetenza, vertigini e debolezza) contattare subito il medico e il 118;

- consultare i bollettini sulle ondate di calore della propria zona, disponibili sul sito del Ministero della Salute e sul Dep, per prendere le adeguate precauzioni (www.salute.gov.it/caldo www.deplazio.net );

- proteggere dal caldo anche gli animali domestici con semplici accortezze (lasciare sempre l’acqua fresca, bagnare muso e zampe).