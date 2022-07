Tornano il caldo e l’afa a Latina, anche di notte. Un’altra settimana rovente: ma quanto durerà?

Un’altra settimana rovente a Latina e nella provincia pontina, o forse anche di più. Il caldo e l’afa sono tornati prepotentemente anche nel territorio pontino dove si è alzato il livello di allerta con delle giornate da bollino rosso, ( da oggi e fino a giovedì 21 luglio) secondo quanto previsto dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore di oggi del Ministero della Salute.

Ma quanto durerà questa nuova ondata di calore? A queste domande cercano di dare una risposta gli esperti di 3bmeteo.com. E' un'estate davvero anomala quella che stiamo vivendo da diverse settimane - spiegano -. In questa prima parte della stagione, i livelli di caldo misurati sono comparabili a quella dell'estate storica del 2003. Nel mese di giugno, infatti, si è registrata un'anomalia media nazionale pari a +3,11°C, di fatto stabilendo il secondo record di caldo rispetto al trentennio 1991-2020 (fonte ISAC CNR), posizionandosi appena dietro al giugno 2003. Ad aggravare ancor di più la situazione dell'anno in corso è la siccità che sta interessando i principali bacini idrici della penisola”.

Nello specifico, nel Lazio, proseguono i meteorologi, “la situazione è davvero critica soprattutto per le provincie di Rieti, Frosinone e Viterbo. Purtroppo le notizie per le prossime settimane (probabilmente almeno fino a fine mese) non sono molto incoraggianti. Infatti, il vasto promontorio di matrice africana tenderà a stazionare sulla nostra penisola e sulla regione per molti giorni, portando ancora un clima rovente e temperature record. Nel corso della settimana il termometro subirà una nuova decisa impennata, con valori che sfioreranno addirittura i +40°C, su alcune località interne del Lazio. In particolare, sulle aree metropolitane e sulle zone costiere a rendere le giornate davvero insopportabili sarà l'afa, maggiormente percepita durante le ore serali e notturne. Le temperature rimarranno elevate anche dopo il tramonto, con valori anche di 26-28°C fino alla mezzanotte. Per un possibile cambio di scenario dovremmo attendere la fine di luglio, quando l'anticiclone africano dovrebbe lentamente ritirarsi, lasciando spazio alle correnti più fresche di origine atlantica (evoluzione da confermare)”.

Caldo a Latina: le previsioni meteo

Scendendo più nel dettaglio e guardando più specificatamente Latina, secondo gli esperti, “durante la settimana la città sarà interessata da una nuova ondata di caldo africano. Attesi picchi fino a +35/+36°C nell'entroterra, mentre il caldo sarà meno intenso sulla costa, grazie ai venti di brezza. Tuttavia il caldo si farà sentire anche durante le ore serali, seppur con minore intensità, ma con tassi di umidità elevati che faranno aumentare la sensazione di disagio fisico. Nei giorni a seguire lo scenario rimarrà comunque invariato, con valori massimi fino a +32/+34°C. Per la fine del caldo africano dovremmo attendere almeno fino alla fine del mese, con un possibile interessamento delle correnti atlantiche sulle regioni centro-settentrionali della penisola”.