Latina tra le città più calde nel fine settimana, allerta gialla e temperature fino a 35°C

Come era stato preannunicato stiamo vivendo in questi giorni un anticipo dell’estate con la prima ondata di calore della stagione che sta interessando anche la provincia di Latina. E lo sarà ancora di più nel fine settimana.

Le temperature nel week end, il secondo di giugno, potranno raggiungere nel capoluogo anche i 35°C e proprio Latina sarà una delle città più calde di tutto il Paese.

Secondo quanto riportato dal bollettino sulle ondate di calore che è stato pubblicato oggi, venerdì 7 giugno, dal ministero della Salute che elabora i report giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore, quella di sabato sarà una giornata da bollino giallo a Latina, con un livello di allerta 1 che indica “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”. Questo livello, specificano dal ministero della Salute, “non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute”.

Sempre secondo il bollettino, le temperature massime l'8 giugno potranno raggiungere i 33°C con le percepite che possono salire fino a 35°C.

Meteo Latina: le previsioni

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com a Latina nella giornata di sabato 8 giugno si prevede “bel tempo con sole splendente”; la temperatura massima sarà di 30°C, la minima di 17°. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. “Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali” invece si attendono per domenica 9 giugno; la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 18°C.