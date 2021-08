Ferragosto nella morsa del caldo: anche a Latina un fine settimana da bollino rosso

Che poteva essere la settimana più calda dell’estate era stato ampiamente annunciato dagli esperti, ed in questi giorni anche Latina, come buona parte del Lazio, resta stretta nella morsa di Lucifero, l’anticiclone africano che in questi giorni si è abbattuto su buona parte della penisola italiana.

E le previsioni per il fine settimana di Ferragosto non sembrano discostarsi molto dalla realtà attuale. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore che è stato emanato dal Ministero della Salute nella mattinata di oggi, per il weekend più atteso dell’estate, dal 13 al 15 agosto, a Latina saranno tre giorni da bollino rosso, il livello di allerta 3, quello che indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Le temperature saranno pressoché stabili rispetto a quelle, decisamente bollenti, registrate negli ultimi giorni; secondo il report del Ministero le percepite potranno ancora sfiorare i 40 gradi.

E sarà un fine settimana da bollino rosso anche nel resto del Lazio: da oggi e fino a Ferragosto anche a Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo, infatti, si prevedono tre giornate da bollino rosso.

Le previsioni per Ferragosto a Latina

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, saranno tre giorni di bel tempo dunque a Latina per il fine settimana di Ferragosto. In particolare per l’intera giornata di domenica 15 agosto ci sarà sole splendente; i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest.

Dalla prossima settimana si smorza il caldo

Dalla prossima settimana, per, dovremmo assistere ad un'attenuazione del grande caldo con un calo delle temperature anche a Latina e nella provincia pontina. “Già nel pomeriggio/sera di domenica qualche rovescio si formerà sull’Appennino centrale ma soprattutto su Alpi e localmente Prealpi orientali – avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni –. Segnale che l’anticiclone africano a inizio settimana si indebolirà, con l’arrivo di rovesci e temporali lunedì su Alpi e Prealpi, in estensione a Valpadana centro orientale. Martedì i fenomeni dovrebbero interessare ancora localmente il Nordest e a seguire anche parte del Centro. Al Sud la coda del fronte dovrebbe giungere mercoledì con qualche fenomeno, specie sul basso versante adriatico”. "L’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa smorzeranno finalmente questa rovente ondata di caldo con massime che entro metà settimana perderanno localmente anche 8/10°C. Entro martedì il calo termico interesserà il Nord e il Centro e da mercoledì anche il Sud, specie peninsulare" concludono da 3bmeteo.com.