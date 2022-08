Ferragosto a Latina: le previsioni meteo per il fine settimana lungo

Qualche pioggia sabato, ma bel tempo e sole domenica e nel giorno di Ferragosto. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo dal 13 al 15 agosto, i giorni clou dell’estate e tanto attesi anche dai pontini. Che si decida di trascorrere questo fine settimana lungo al mare, in montagna, visitando qualche città o altro è immancabile un’occhiata alle previsioni sperando nella clemenza del tempo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, a Latina domani sono attesi “cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge". Da registrare un lieve calo delle temperature rispetto ai valori degli ultimi giorni: la massima registrata sarà infatti di 28°C, la minima di 22°C; i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, invece, domenica 14 agosto con le temperature in lieve rialzo intorno ai 30°C mentre scendono le minime con punte di 18°C. Per la giornata di Ferragosto si prevedono cieli in prevalenza poco nuvolosi; la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C e i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.

Allerta meteo nel Lazio

Per le prossime ore e per il pomeriggio di domani, invece, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Nel documento viene indicato che “dal pomeriggio di oggi, venerdì 12 agosto, e per le successive 6 ore e dal pomeriggio di domani, sabato 13 agosto e per le successive 6 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.