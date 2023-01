Meteo Latina: allerta per il forte vento. Possibili mareggiate sulle coste

Dopo il clima mite perdurato per tutto il periodo delle festività natalizie, la provincia di Latina e il Lazio fanno i conti con un repentino cambiamento del tempo. Dopo la pioggia, questa volta a tenere alta l’attenzione è il vento; la Protezione civile regionale ha infatti emanato una nuova allerta meteo che interessa tutto il territorio.

Nel documento si legge che “dalle prime ore di domani, martedì gennaio, e per le successive 24-30 ore, si prevede sul Lazio il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali; la ventilazione riguarderà in special modo i settori costieri, con mareggiate lungo le coste esposte”.

Il centro funzionale regionale ha inoltrato, quindi, "un bollettino con allerta gialla per vento da domani su tutto il Lazio”.

Meteo Latina: le previsioni

In particolare, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, per la giornata di domani, 10 gennaio, a Latina si prevedono “cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi” senza piogge; la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest.