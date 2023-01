Meteo Latina, nuova allerta per il forte vento. Rischio mareggiate lungo le coste

Come era stato anticipato dagli esperti di 3bmeteo.com, peggiorano le condizioni meteo con l’inizio della settimana, che sarà caratterizzato dal ritorno delle piogge e dal forte vento. E proprio per il vento è stata emanata nelle scorso ore una nuova allerta meteo gialla che interessa anche il territorio della provincia di Latina.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso, infatti, l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che “dal mattino di lunedì 16 gennaio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte sui crinali appenninici, e localmente su quelli litoranei. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta.

Meteo Latina: le previsioni

Come riporta il sito di 3bmeteo.com, a Latina oggi si prevedono “nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio”; la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. La pioggia si attende invece soprattutto per domani; quella di martedì 17 gennaio sarà infatti una “giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco”; stabili le temperature.