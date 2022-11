Maltempo: previste ancora piogge, possibili i rovesci. Allerta meteo gialla nel Lazio

Rimane alta l’attenzione nella provincia di Latina, come in tutta la regione, per il maltempo. Dagli esperti di 3bmeteo.com è stata annunciata una serie di perturbazioni che transiterà in questi giorni sul Lazio che porterà “piogge e rovesci a tratti temporaleschi e localmente intensi”, anche se, è stato spiegato, “tra un fronte e l’altro si avrà spazio per belle schiarite”.

E dopo quelle di questa notte che hanno colpito non solo il territorio pontino ma anche diverse zone della regione - con allagamenti registrati tra la Capitale e la provincia romana - precipitazioni sono attese anche nelle prossime ore. Una nuova allerta meteo gialla è stata quindi diramata dalla Protezione Civile regionale che interessa l’intero territorio laziale a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 16 novembre.

Nel documento si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità, e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio (come riportato nelle tabelle in basso). L’allerta ha validità dal pomeriggio di oggi, 16 novembre, e per le successive 6 ore.