Meteo Latina, tornano pioggia e vento forte: nuova allerta della Protezione Civile

Come era stato già anticipato, torna il maltempo nella provincia di Latina e nel Lazio. Per la giornata di giovedì 21 aprile si prevedono di nuovo le piagge e il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo, anche a causa del forte vento.

Nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse viene proprio indicato che dal mattino di giovedì 21 aprile, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio “venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte”. Inoltre dalla tarda mattinata sempre di giovedì, e per le successive 12-18 ore, si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.