Maltempo in arrivo su tutta la provincia con forte vento e temporali: scatta l'allerta

Maltempo in arrivo in provincia di Latina. La Prefettura ha diffuso un avviso di condizioni metereologiche avverse dalla serata di oggi, sabato 24 settembre e per le successive 24/36 ore. Sul Lazio si prevedono infatti precipitazioni sparse o diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specialmente sui settori costieri e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e raffiche di vento.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/criticità e inoltrato il seguente bollettino:

La giornata sarà quindi perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 11mm di pioggia e la temperatura massima registrata sarà di 26°gradi, la minima di 19°gradi,. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Il mare sarà molto mosso.