Meteo Latina, ancora maltempo in provincia: nuova allerta gialla per la pioggia

Da arancione a gialla: una nuova allerta meteo è stata emanata nelle scorse ore dalla Protezione civile regionale valida per la giornata di domani mentre è ancora in vigore quella diramata ieri per la giornata di oggi.

La nuova settimana inizia, quindi, ancora all’insegna del maltempo mentre già oggi sono stati registrati i primi disagi a causa del temporale e delle abbondanti piogge della notte e di questa mattina.

Nel primo pomeriggio, infatti, il Centro Funzionale Regionale ha reso noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedì 26 settembre, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali della regione”.

Lo stesso Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud; allerta gialla per criticità idraulica su Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud.