Meteo Latina: ancora vento, pioggia e possibili temporali. Nuova allerta gialla nel weekend

Primo fine settimana di dicembre all’insegna del maltempo,anche a Latina e nella provincia pontina. Come era stato anticipato dagli esperti di 3bmeteo.com quello tra 3 e il 4 dicembre sarà un weekend condizionato da pioggia e vento e nelle scorse ore la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo.

Nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse viene indicato che dal pomeriggio-sera di oggi, venerdì 2 dicembre, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie a ridosso delle aree costiere. I fenomeni - si legge ancora - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone del Lazio (come si vede nelle tabelle in basso).