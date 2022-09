Provincia nella morsa del maltempo: scatta un’altra allerta meteo gialla

Resta alta l’attenzione nel territorio provinciale sul fronte maltempo. E mentre è ancora in corso la conta dei danni per la violenta tromba d’aria che ieri pomeriggio ha interessato il litorale tra Sabaudia, Terracina e San Felice Circeo e per il forte nubifragio che ha piegato poi la città di Formia, è stata diramata una nuova allerta meteo gialla che interessa tutto il Lazio.

Il Dipartimento della Protezione Civile regionale, infatti, riporta una previsione di “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati fino a localmente elevati.” per il pomeriggio di oggi. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e e inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio e un’allerta gialla per criticità idraulica nella zona dei Bacini Costieri Sud, che interessa proprio il territorio provinciale.