Meteo Latina, ancora maltempo nel fine settimana: scatta l’allerta arancione

Prosegue l’ondata di maltempo nella provincia di Latina, come anche nel Lazio. E nelle prossime ore si alza il livello di attenzione dopo che la Protezione Civile regionale ha emanato, con riferimento al territorio pontino, un'allerta meteo arancione.

E’ stato infatti emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, venerdì 9 dicembre e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni - si legge ancora - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica su Aniene, Bacini costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appenino di Rieti e Bacini di Roma; allerta gialla per criticità idraulica su tutte le zone di allerta del Lazio (come si vede dalla tabella in basso).

Meteo Latina: le previsioni del fine settimana

Nello specifico, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, a Latina domani, sabato 10 dicembre, si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio”. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C mentre i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Migliora leggermente la situazione domenica, anche se si registra un primo calo delle temperature; secondo gli esperti, per l’11 dicembre si attendono “cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni; la temperatura massima sarà di 14°C, la minima di 8°C.