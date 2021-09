Pioggia in arrivo: allerta meteo nel Lazio e in provincia per l'inizio della settimana

Un peggioramento è previsto dal pomeriggio di domenica 26 settembre per le successive 24 ore

Dopo giornate di sole e temperature estivie, un eggioramento delle condizioni meteo è previsto per l'inizio della settimana. Il centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 26 settembre, e per le prossime 24 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-settentrionali della regione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

E' stata effettuata una valutazione dei livelli di criticità con allerta gialla per temporali. Per quanto riguarda la provincia pontina il peggioramento è previsto in particolare nella giornata di lunedì 27 settembre. La sala operativa permanente della Regione Lazio ha invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.