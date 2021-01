Latina ancora nella morsa del maltempo: vento e pioggia anche per il 5 gennaio

La provincia di Latina ancora nella morsa del maltempo. Dopo la tregua di oggi, 4 gennaio, il dipartimento della protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni metereologiche avverse anche per la giornata di domani, martedì 5 gennaio. Dalle prime ore del mattino e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio e in provincia di Latian precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre, nevicate a quote mediamente superiori ai 700-900 metri, specie sui settori orientali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Tenuto conto delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d'acqua, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione di criticità con allerta gialla su tutte le zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. La sala operativa permanente della Regione Lazio ha invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.