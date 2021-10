Meteo a Latina, prevista di nuovo la pioggia: scatta l’allerta gialla

Saranno ore condizionate dal maltempo le prossime anche nella provincia di Latina, come era stato già anticipato ieri dagli esperti di 3bmeteo.com. Per la giornata di domani, infatti, sono previste piogge ed è stata anche emanata una nuova allerta meteo.

Il documento della Protezione Civile di oggi, riporta appunto una previsione di “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, sui settori meridionali delle province di Frosinone e Latina”.

“Tenuto conto delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e delle loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua", il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e per criticità idrogeologica per temporali per il territorio compreso nelle aree Bacini Costieri Sud (quindi anche la provincia di Latina) e Bacino del Liri. L’allerta è valida dalle prime ore di domani, venerdì 22 ottobre, e per le successive 12-18 ore.