Meteo Latina, ritorna ancora la pioggia nella provincia pontina: allerta della Protezione Civile

Di nuovo la pioggia. Queste le previsioni per le prossime ore per quanto riguarda la provincia di Latina. E un'allerta è stata emanata dalla Protezione Civile regionale con particolare riguardo al pomeriggio di oggi, martedì 23 agosto.

Come si legge nel documento, infatti, sono previste “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali della Regione”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità, e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali valida dal pomeriggio di oggi e per le successive sei ore limitatamente alle zone di allerta F Bacini Costieri Sud (che riguarda proprio il territorio della provincia di Latina), e G Bacino del Liri.