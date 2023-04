Meteo Latina: maltempo nel fine settimana di Pasqua. Allerta per la pioggia

Fine settimana di Pasqua all’insegna del maltempo. Queste le previsioni anche a Latina e nella provincia pontina dove vengono preannunciate precipitazioni tra sabato 8 e domenica 9 aprile, mentre nel giorno di Pasquetta il sole dovrebbe tornare a riaffacciarsi.

Nelle scorse ore la Protezione civile regionale ha emanato un’allerta meteo gialla per la pioggia. Nel documento, infatti, viene previste su tutto il Lazio “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio, quindi anche compresa la provincia di Latina, dalle prime ore di sabato 8 aprile e per le successive 18-24 ore, come si vede nella tabella in basso.

Meteo Latina: le previsioni del fine settimana di Pasqua

Entrando più nello specifico, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, a Latina sabato 8 aprile si attendono “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, schiarite in serata”. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C; per domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, si prevedono “cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio”; la temperatura massima sarà di 16°C, la minima di 8°C. Migliorano le condizioni nel giorno del Lunedì dell’Angelo: i meteorologi annunciano “cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata”, durante la quale “non sono previste piogge”; la temperatura massima sarà di 18°C, la minima di 4°C.