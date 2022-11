Meteo a Latina, perturbazioni autunnali in arrivo. Nuova allerta per la pioggia

Ancora maltempo anche nella provincia di Latina, con la svolta autunnale che ora si fa sempre più concreta dopo settimane caratterizzata da un clima decisamente mite, e fuori stagione.

Nuova allerta meteo

Per le prossime ore anche nel territorio pontino, come nel resto del Lazio, è previsto il ritorno delle piogge e la Protezione Civile ha diramata da poco una nuova allerta meteo. Nel documento si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le aree di allerta della regione”. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità, e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio (come riportato nelle tabelle in basso). L’allerta ha validità dal pomeriggio di oggi, 15 novembre, e per le successive 18-24 ore.

Pioggia e nubifragi nel Lazio

Ora l'autunno sembra dunque voler fare sul serio con una serie di perturbazioni in transito anche sul Lazio dove tornano piogge e temporali anche violenti, con possibili nubifragi e criticità proprio nella giornata di mercoledì. Queste sono nello specifico le previsini degli esperti di 3bmeteo.com. "Con il definitivo smantellamento dell’anticiclone sull’Europa centrale si spalancherà la porta dell’Atlantico e una serie di perturbazioni transiterà nei prossimi giorni sul Lazio - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino -. Porteranno piogge e rovesci a tratti temporaleschi e localmente intensi, anche se tra un fronte e l’altro si avrà spazio per belle schiarite. La prossima perturbazione sarà in azione già dalle prime ore di mercoledì e determinerà piogge e temporali sin dalle ore notturne. Darà luogo a fenomeni anche di forte intensità con possibili nubifragi e locali criticità idro-geologiche, in particolare nella prossima notte sul Viterbese e successivamente sul Reatino, dove gli accumuli pluviometrici potranno raggiungere i 100mm in poche ore. Il fronte sarà seguito però da un’attenuazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera a partire dalle coste, con schiarite in arrivo. Giovedì sarà una giornata più soleggiata, in attesa di una nuova perturbazione che entro sera raggiungerà le coste e sarà responsabile di un venerdì instabile. In serata tuttavia i fenomeni si esauriranno lasciando spazio ad ampie aperture, prima dell’ennesima perturbazione prevista già per sabato".

Meteo Latina: le previsioni

Per quanto riguarda Latina, per mercoledì si prevede "una giornata molto nuvolosa con qualche pioggia o temporale tra il pomeriggio e la sera. Recupereranno alcuni gradi le temperature diurne, con le massime che oscilleranno intorno ai 21°C". Giovedì, aggiunge ancora Badellino, sarà invece una "giornata stabile e generalmente soleggiata con temperature diurne fino a 21°C, in attesa di una nuova perturbazione che dalla serata determinerà il ritorno di qualche pioggia. I fenomeni si esauriranno già nella mattinata di venerdì e subentreranno parziali schiarite in giornata. Sabato possibile nuova perturbazione con piogge, rovesci e temperature in calo, prima di una domenica più soleggiata".