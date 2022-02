Meteo Latina e Lazio, si alza l’attenzione per il forte vento. Scatta l’allerta gialla

Allerta meteo per il forte vento nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. L’avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emanato nelle scorse ore dalla Protezione Civile regionale.

Nel documento, si legge, viene indicato che dalla tarda mattinata di lunedì 21 febbraio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte lungo i crinali montuosi”. Attenzione alta anche per “forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento valida su tutte le zone di allerta del Lazio.

Meteo Latina: le previsioni per il 21 febbraio

Nello specifico, per la giornata di lunedì 21 febbraio a Latina gli esperti di 3bmeteo.com prevedono “cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera”. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C; “i venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest”.