Meteo Latina, domenica da bollino arancione. Le previsioni per l’ultimo weekend di giugno

Sarà una domenica da bollino arancione l’ultima di giugno a Latina. Questo quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore che nella tarda mattinata, come ogni giorno, è stato elaborato dal Ministero della Salute. Livello di due di allerta quindi - quello che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili - per domenica 26 giugno a Latina, come anche in altre 13 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute nel periodo compreso tra maggio e settembre, mentre per altre sette si prevede una giornata da bolino rosso.

Tornando a Latina, secondo il bollettino le temperature potranno arrivare fino a 34°C - 37° C quale percepite -.

Meteo Latina, le previsioni dell’ultimo weekend di giugno

Vediamo ora quali sono le previsioni per l’ultimo fine settimana di giugno secondo gli esperti di 3bmeteo.com. Per la giornata di sabato 25 giugno si prevedono “nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata”; la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Per domenica 26 giugno, invece, si attende una giornata con sole splendente; i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.