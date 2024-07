Caldo a Latina, fine settimana da bollino rosso: allerta massima

Fine settimana da bollino rosso a Latina. Lo conferma anche l’ultimo bollettino che è stato pubblicato oggi dal Ministero della Salute relativi appunto al week end del 13 e 14 luglio.

Sono questi giorni di caldo intenso anche nella provincia di Latina, come nel resto del Lazio. Infatti, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, mentre il “Nord Italia sta assistendo a un peggioramento delle condizioni meteorologiche con il ritorno di piogge e temporali”, il Centro-Sud Italia "continua a essere dominato dall'anticiclone, che mantiene condizioni di stabilità e temperature elevate, superiori alle medie stagionali. Qui, infatti, non si prevedono variazioni significative nel quadro meteorologico, con il caldo estivo che continua a farsi sentire”.

E l’anticiclone fa sentire forti i suoi affetti anche sulla provincia pontina dove si sfiorano anche i 40°C. Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 luglio saranno 11 le città con allerta 3, la più elevata che indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", tra cui apputno anche Latina. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute i centri più colpiti dall'ondata di calore saranno: Ancora, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, e Viterbo. Ma sarà bollino arancione a Bari e Palermo (domenica). Si salvano dall'afa: Genova, Milano e Torino.

Bollino rosso a Latina

Livello di allerta massima a Latina nel fine settimana con bollino rosso da venerdì 12 a domenica 14 luglio. Le temperature alle 14, secondo il bollettino del Ministero, raggiungeranno i 35° con punte di 38°C per quelle percepite. Gli esperti di 3bmeteo.com prevedono bel tempo con sole splendente per tutte le giornate.