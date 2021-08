Meteo a Latina, ecco la settimana più calda: si inizia con due giorni da bollino arancione

Temperature bollenti anche nel capoluogo e nella provincia pontina, come anche nel resto del Lazio per la settimana che porta a Ferragosto

Quella che inizia oggi sarà forse la settimana più calda dell’estate. E non solo perché porta a Ferragosto. Come anticipato nei giorni scorsi dagli esperti di 3bmeteo.com, ci attendono giorni roventi in tutto il Paese, con caldo africano e afa. “La settimana entrante sarà con molta probabilità la più calda dell'estate 2021 su tutta l'Italia - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Questo a causa di potente anticiclone africano che ingloberà tutta la Penisola nei prossimi giorni, ponendo fine anche alla lunga sequenza di temporali che ha interessato diverse aree del Nord per quasi due mesi. Il tempo sarà quindi in prevalenza stabile e soleggiato, sebbene i cieli potranno a tratti venire offuscati da nubi medio-alte di passaggio, specie al Centrosud e tra martedì e mercoledì, quando non si esclude anche qualche fugace piovasco. Da segnalare inoltre ancora la possibilità di qualche breve rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, ma si tratterà di eventi di ordinaria amministrazione estiva; qualche manifestazione più intensa potrà interessare i settori dolomitici e alto atesini”.

Le temperature in alcune aree dello stivale potranno superare i 40°C. "In particolare su zone interne di Sicilia e Sardegna si potranno raggiungere picchi di 43-45°C, fino a 41-43°C in Calabria, 38-40°C sul resto del Sud. Punte di 38-39°C saranno possibili anche sulle aree interne del Centro, fino a 35-36°C al Nord con picchi di 38°C sull'Emilia Romagna. Al caldo si aggiungerà l'afa, che si farà elevata e opprimente, specie in Valpadana, lungo le coste e in generale nelle aree urbane durante le ore serali".

Caldo a Latina

Caldo e afa non risparmieranno in questi giorni neanche Latina e la provincia pontina. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, a Latina oggi, lunedì 9 agosto, e domani, martedì 10 agosto, saranno due giornate da bollino arancione, vale a dire con un livello di allerta 2 che indica “temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibile”.

Secondo quanto riportato nel bollettino le temperature tra oggi e domani potranno arrivare anche sui 35 gradi, 38 quelli percepiti. Bollino rosso, con livello di allerta 3 si prevede, invece, nella giornata di mercoledì 11 agosto (ma il bolettino potrebbe essere soggetto a modifiche). Il consiglio degli esperti è quello di “prestare attenzione al disagio fisico provocato dal caldo intenso, specie nelle ore centrali del giorno, in particolare per i soggetti più sensibili".

Caldo nel Lazio

Non andrà meglio in questi giorni neanche negli altri territori del Lazio. Quella di oggi sarà una giornata da bollino arancione anche a Frosinone, Rieti e Roma, livello di allerta 1, invece, (bollino giallo) a Viterbo. Scatta il bollino rosso, invece, domani a Rieti e Roma, livello di allerta 2 come Latina anche a Frosinone e Viterbo.