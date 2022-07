Latina nella morsa del caldo, le temperature sfiorano i 40 gradi: è di nuovo allerta rossa

Giorni roventi nel Lazio e in provincia di Latina. Il primo assaggio arriva proprio nella giornata di oggi, lunedì 18 luglio, con temperature di oltre 36 gradi e "livello 3" per ondate di calore. Ma in generale, secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, da oggi a mercoledì 20 luglio saranno tre giorni da "bollino rosso" per Latina. La provincia dunque si conferma la più caldo del Lazio. Il ministero della salute indica chiaramente, per tutte e tre le giornate, un livello 3, con temperature percepite che arriveranno nelle ore più calde anche a 39 gradi e minime decisamente in rialzo, tra 27 e 28 gradi.

Il livello 3 indica appunto la soglia più alta di attenzione per ondate di calore, con condizioni di elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi e una situazione di allerta per i servizi sanitari e sociali. Le condizioni inoltre non sono destinate a migliorare.

"Nella giornata di mercoledì - spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - sono previste temperature percepite che sfiorano i 40 gradi con allerta di grado 3 a Roma, Latina e Rieti. Si invitano le persone anziane e bambini a evitare l'esposizione all'aperto nelle ore più calde e a bere molta acqua. Sono stati allertati i servizi sanitari e sociali. È bene evitare l'esercizio fisico nelle ore più calde ed è opportuno ricordarsi anche degli animali domestici dando loro molta acqua. È bene attenersi ai dieci consigli utili pubblicati sul sito del Ministero della Salute".