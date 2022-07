Prima domenica di luglio da bollino rosso: Latina tra le 20 città più calde d’Italia

Il caldo non allenta la morsa neanche nella provincia di Latina. Sarà una domenica da bollino rosso la prima di luglio con le temperature che arriveranno a toccare ancora un volta la punta dei 36 gradi.

Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore elaborato dal Ministero della Salute lo scorso venerdì 1 luglio, anche per oggi si prevede un livello di allerta 3 a Latina, quello più alto che indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Stesso scenario da bollino rosso anche in altre 19 città italiane: saranno tra le più cade ancora oggi anche Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Meteo Latina. le previsioni di domenica 3 luglio

Secondo gli esperti di 3bmetteo.com, quella di oggi, domenica 3 luglio, sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo con sole splendente; la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 24°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.