Meteo Latina, grande caldo per il fine settimana: due giorni da bollino rosso

Sarà un fine settimana da bollino rosso nella provincia di Latina. L'anticiclone africano torna a essere protagonista dello scenario meteorologico sul Mediterraneo centrale, responsabile della terza ondata di calore di questa stagione estiva che non risparmia il territorio pontino e neanche il resto del Lazio.

“Per i prossimi giorni sono attese, dunque, generali condizioni di tempo stabile, con caldo in progressiva intensificazione fra il weekend e l'inizio della nuova settimana spiega Francesco Costa, meteorologo di 3bmeteo.com -. L'apice del caldo è infatti atteso fra lunedì e martedì, quando si raggiungeranno sui settori interni come il frusinate 37-38°C; previste altresì massime fino a 36-37°C sulla Capitale, mentre sulle città di Latina e Viterbo si registreranno al più 35-36°C. Afa in deciso aumento lungo costa. Venti moderati durante le ore pomeridiane; mare generalmente poco mosso o localmente mosso”.

Ma, aggiunge l’esperto, “le ultime emissioni modellistiche mostrano come tendenza una decisa flessione delle temperature già a partire da metà della prossima settimana, a causa di una circolazione depressionaria che potrebbe approfondirsi sul Tirreno nella seconda parte della prossima settimana”.

Fine settimana da bollino rosso

E per il fine settimana a Latina, secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, si prevedono due giorni da bollino rosso, con il livello di allerta che sale a 3 che indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”. Nello specifico nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 agosto le temperature massime raggiungeranno anche i 36°C, ma si toccano i 38°C per le percepite.