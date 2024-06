Meteo Latina, prove d’estate in provincia: arriva la prima ondata di caldo della stagione

Prove d’estate in questi primi giorni di giugno anche nella provincia pontina con l’arrivo della prima ondata di caldo della stagione. A fare una previsione sono gli esperti di 3bmeteo.com.

“Assaggio d’estate sull’Italia”

Una condizione questa che caratterizzerà questo inizio di mese lungo tutto lo stivale. “Dopo gli ultimi temporali di martedì, da mercoledì anticiclone afro-mediterraneo in rinforzo sull'Italia con tempo in prevalenza stabile e soleggiato almeno per qualche giorno - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Prove d'estate sono previste dunque su tutta la Penisola, anche per il Nord Italia che sperimenterà una tregua dopo questo lungo periodo piovoso e temporalesco”. Le temperature aggiunge l’esperto, saranno in deciso aumento su tutta Italia, in particolare tra venerdì e il weekend quando masse d'aria molto calde dal Nord Africa punteranno la Penisola.

Prima ondata di caldo a Latina e nel Lazio

Caldo dunque anche nella provincia di Latina e nel Lazio. “Dalle latitudini nord africane è iniziata la progressiva rimonta dell’anticiclone che favorirà una sequenza di giornate stabili anche sul Lazio e un graduale aumento delle temperature, tanto da farci assaporare la prima ondata di caldo estivo della stagione - ha detto nello specifico Lorenzo Badellino sempre di 3bmeteo.com -. Le condizioni nei prossimi giorni saranno caratterizzate dalla prevalenza del bel tempo e anche nelle ore pomeridiane la formazione di nubi cumuliformi sulle zone appenniniche risulterà sempre più ridotta. E’ atteso soltanto il passaggio di nubi alte e stratificate nella giornata di domenica che si limiteranno ad offuscare il sole, in un contesto termico sempre piuttosto caldo. Le temperature aumenteranno giorno dopo giorno e il culmine del caldo è atteso nel prossimo weekend, quando i valori massimi supereranno diffusamente i 30°C. In particolare a Viterbo si raggiungeranno punte di 30°C, 30/31°C a Roma e Latina, 33/34°C a Frosinone”.

Ma quanto durerà?

In tanti si chiederanno però quanto sarà destinato a durare questo assaggio di estate. “La fase stabile dovrebbe durare non più di 4-5 giorni quantomeno per il Nord, dove già da domenica 10 giugno potrebbe infatti aprirsi l'ennesima fase instabile e temporalesca, contestualmente ad un nuovo calo delle temperature. Nei giorni successivi potrebbe venire coinvolto marginalmente anche il Centro, mentre al Sud il tempo dovrebbe mantenersi in genere più caldo e secco”, concludono da 3bmeteo.com