Meteo Latina: arriva il caldo africano, apice atteso nel fine settimana. Le previsioni

Arriva il caldo africano, con temperature anche al di sopra dei 30 gradi. Questo il quadro per i prossimi giorni con l’apice atteso proprio per il fine settimana anche nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. “L’estate ora farà sul serio, grazie all’anticiclone afro-mediterraneo che nei prossimi giorni favorirà condizioni in prevalenza soleggiate su gran parte d’Italia - afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Il caldo sarà in progressiva intensificazione giorno dopo giorno, e con esso anche l’afa. Entro venerdì attese punte di oltre 32-33°C sulle zone interne, fino a picchi di 35°C su Emilia, tavoliere pugliese, Sardegna e Sicilia. Qualche grado in meno lungo le coste grazie anche alle brezze marine, ma con sensazione di afa accentuata; condizioni afose anche su Valpadana e in generale nelle grandi aree urbane”.

Ma non mancherà qualche instabilità lungo lo stivale. “Non mancheranno infatti locali rovesci e temporali di calore che potranno scoppiare all’improvviso soprattutto su Alpi e Appennino, in particolare durante le ore pomeridiane, occasionalmente anche su Prealpi e fascia pedemontana - aggiunge ancora Ferrara -. Qualche acquazzone o temporale potrà sconfinare anche alle vicine aree di pianura e in generale su regioni come Piemonte, Umbria e Toscana interna. I fenomeni risulteranno in genere localizzati e di breve durate, ma talora intensi a causa dell’accumulo di calore e umidità”.

Come detto l’apice è atteso per il weekend, “in particolare domenica, quando sulle zone interne del Centrosud e sull’Emilia Romagna si potranno raggiungere picchi di 37-38°C, se non superiori su Sardegna e Sicilia. Caldo intenso anche sul resto del Nord, con massime fino a 35-36°C. Meno caldo sulle coste ma con afa elevata e quindi temperature percepite comunque elevate. Anche in questo caso qualche temporale di calore potrà interessare le Alpi, ma stiamo monitorando un peggioramento questa volta più incisivo tra domenica sera e lunedì mattina, che potrebbe portare temporali anche di forte intensità al Nord. Una ipotesi ancora in fase di analisi e che necessita di conferme” concludono da 3bmeteo.com.

Le previsioni a Latina

Sole e temperature in crescita anche nella provincia pontina questa settimana. Come riporta sempre il sito 3bmeteo.com, a Latina la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i 32-33 gradi nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 giugno, che al momento sembrano essere quelle più calde. Bel tempo con sole splendente anche per l'intera giornata domenica 20 giugno anche se si prevede un leggero calo nella giornata di domenica, con la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°c.