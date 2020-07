Caldo e afa, fine luglio bollente anche a Latina: due giorni da bollino arancione

Era stata annunciata come la settimana più calda di questa prima parte dell’estate e sta mantenendo le aspettative. Le temperature sono progressivamente aumentate in questi giorni e raggiungeranno il picco per la fine del mese: la colonnina di mercurio toccherà anche i 38 gradi a Latina nella giornata di venerdì 31 luglio.

L'anticiclone africano è arrivato e ci troviamo, infatti, di fronte alla prima vera ondata di caldo dell’estate. E anche Latina, tra le città più calde del Paese, è nella morsa dell’afa. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute diffuso nella giornata di oggi, mercoledì 29 luglio, si prevedono per la fine del mese di luglio due giornate da bollino arancione. Sale dunque a 2 il livello di allerta, quello che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili.

Come si legge nel bollettino sulle ondate di calore di oggi, si prevedono per domani, giovedì 30 luglio, temperature massime di 36 gradi mentre possono arrivare anche a 38 quelle percepite. Ancora più caldo previsto per il giorno successivo quando le massime potranno raggiungere i 38 gradi, 39 gradi la temperatura percepita.

Nel resto del Lazio

Caldo e afa previsto anche in tutte le altre province del Lazio. A Viterbo per domani e venerdì si prevedono due giornate da bollino arancione; livello di allerta 2 giovedì 30 luglio anche a Frosinone, Rieti e Roma dove invece venerdì sarà una giornata da bollino rosso - livello di allerta 3 che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio -.